عضو مجلس مدينة فرساي: الاحتلال الصهيوني لا يعرف معنى الإنسانية

قالت جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي، إن تصريحات وزراء حكومة الاحتلال مُرة فالتحدث عن إبادة الشعب الفلسطيني او تهجيرهم فكلاهما مُر، و الاحتلال الصهيوني يتعامل مع الأبرياء و المدنيين بمنتهى الوحشية و بشتى أنواع العنف، و يرتكبوا كل الجرائم التي تُحرم دوليا بحق هؤلاء الأبرياء".

وأضافت "جادو"، خلال مداخلتها عبر سكايب ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن التخبط يأتي دائما و أبدا عن الازدواجية، أما بالنسبة للتصريحات التي يتناولها الاحتلال الصهيوني هو تخبط فهم لا يعنون ما هي القضية الفلسطينية و لا يعرفون معنى الإنسانية و النتيجة على ذلك هو ارتكابهم للعديد من هذه الجرائم وسط صمت رهيب من العالم بأكمله.

الاحتلال الصهيوني يقوم بإبادة الفلسطينيين

ولفتت، إلى أن لا أحد يرى عين الحقيقة، أو يرى أن الاحتلال الصهيوني هو الذي يقوم بالإبادة للأبرياء الفلسطينيين و يقوم بقصف المستشفيات و قتل الأطفال و النساء.