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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تكريم صاحبة السعادة والفائزين بمسابقة Egy Talents

صدى البلد

 

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة Egy Talents لاكتشاف المواهب، بحضور الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

أكد وزير الشباب والرياضة أنه فى ضوء استراتيجية الوزارة، يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج لاكتشاف المواهب الشابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية فى مختلف المجالات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب ورعايتهم، موضحاً أن مصر تتمتع بالمواهب الشابة المتميزة، والتى تسعى الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات تسليط الضوء على هؤلاء المبدعين.

وقال "الدكتور أشرف صبحي:"يسعدني ويشرفني اليوم افتتاح معرض وحفل لتكريم الفائزين في مسابقة إيجي تالنت في وجود القيمة والقامة وأحد أهم علامات الفن المصري، سواء كإذاعية أو ممثلة أو منتجة أو مذيعة تليفزيونية، وتكريمها عن مشوارها الفني ودعمها للشباب والمواهب الفنية، وكانت ومازالت مصدراً للبهجة والسعادة  الفنانة إسعاد يونس".
 
أشار "صبحي" إلي تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنانة إسعاد يونس في يوم المرأة العالمي عام 2017، وذلك بعد تقديم مجموعة من الحلقات المتنوعة حول دعم المنتجات المصرية الغذائية، والتي تعد احدي أبناء مصر المخلصين الحريصين علي دعم الدولة المصرية علي كافة المستويات والأصعدة، سواء داخلياً أو خارجياً.

وقدم وزير الشباب الشكر للفنانة إسعاد يونس لدعمها مسابقة إيجي تالنت كأول مسابقة رسمية في مصر بإشراف من وزارة الشباب والرياضة، ودعم من كبار النجوم والفنانين في مجالات (غناء، تمثيل، فنون تشكيلية، طبخ، تصميم أزياء، صناعِة محتوى).

وعلي هامش الاحتفالية افتتح وزير الشباب والرياضة مسابقة Queen of Happiness، وعقب ذلك انطلقت الفقرات الفنية والتي قدمتها فرقة فؤاد ومنيب الحائز على لقب Egy talents للموسم الثاني، بالإضافة إلي ميديلى إهداء للفنانه اسعاد يونس (غناء الفائزين في الموسم الثاني والثالث في مسابقة الغناء)، وتن استعراض فيديو مسابقة Queen of happiness.

وشهد الاحتفالية تكريم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن مشوارها الفني ولدعمها الدائم للشباب وللمواهب الفنية، وكذا تم تكريم القائزين في المسابقة.

حضر الاحتفالية نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ولفيف من الاعلاميين والشخصيات العامة.

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