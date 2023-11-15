مؤتمر صحفي لـ فيتوريا .. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الأربعاء ،بإستاد القاهرة الدولي، ؛ استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعقد فيتوريا مؤتمر صحفي للحديث عن مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

وطرحت شركة تذكرتي على موقعها تذاكر المباراة التي تقام في السادسة مساء الغد الخميس على ملعب القاهرة الدولي ، وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر ستكون كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

جاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

المجموعة التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.



ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.



وسيتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل لمجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وقد يصل عدد المشاركين من أفريقيا إلى 10 منتخبات، حيث سيخوض منتخب أفريقي الملحق العالمي الذي تشارك فيه منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية وغيرهما من القارات.