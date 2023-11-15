عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للشباب يلتقي ليبيا في بطولة شمال إفريقيا الودية

صدى البلد

يفتتح منتخب مصر للشباب مبارياته بقيادة وائل رياض ، اليوم الأربعاء ، بمواجهة نظيره الليبي ، على ملعب الكرم في تونس ضمن الجولة الأولى ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

شارك في المران الختامي جميع اللاعبين، وجاء المران قويا وحماسيا واستمر ساعة ونصف الساعة تقريبا وانتهى بتقسيمة طبّق خلالها الجهاز الفني بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

شهد المران حضور محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس.

في السياق ذاته، تضمن الإجتماع الفني لمباراة منتخب الشباب مع ليبيا بحضور عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب وتقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود بينما يظهر منتخب ليبيا بالزي الأبيض.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من ، وائل رياض مديرا فنيا ، علاء عبده مدربا عاما ، رامي عادل مدربا مساعدا ، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي ، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال ، عادل محفوظ مديرا اداريا ، كريم فهمي محلل أداء ، الدكتور هاجد هاني طبيبا ، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي ، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

تذبذب قوي في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل 2640 جنيها اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

اليوم الـ40 للحرب.. أعمدة دخان ضخمة تغطي سماء غزة

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الأنروا: مرافق المياه والصرف والنظافة في غزة تبدأ بالإغلاق اعتبارا من اليوم

إسرائيل توافق على إدخال 24 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة

جيش الإحتلال يطلب من الجميع داخل مجمع الشفاء التوجه لإحدي البوابات.. ما السبب؟

لطلاب الجامعات المصرية.. إجراءات الاعتذار عن عدم دخول الامتحانات| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلام الاحتلال ينشر صورة لصلاة الجنود على شاطئ غزة.. حقيقية أم مفبركة؟

واقعة تعد الأغرب لاستخدام التيك توك للعثور على طفلة مفقودة ..تفاصيل

بدون رجيم أو جراحة.. سيدة تفقد 35 كيلوجرام من وزنها في وقت قياسي

جوهرة بإطلالة شتوية مثيرة للجدل| شاهد

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ