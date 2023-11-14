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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: أطفال غزة محرومون من المياه والدواء منذ 39 يوما

أطفال غزة
أطفال غزة

قالت الدكتورة سنية الحسيني، أستاذ علاقات دولية ومتخصصة في الشأن الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة أصبح صعبًا للغاية أكثر مما يظهر في الإعلام، والمواطنون حول مستشفى الشفاء يناشدون ليأتي أحد لإنقاذهم ولا يوجد وقود لنقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف، والشعب الفلسطيني يعاني من قصف لمدة 39 يومًا ويشهد العالم على مجازر في حق المدنيين وفي حق الشعب وفي صمت دائم. 

أستاذ علاقات دولية تتحدث عن فلسطين 

وأضافت "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الفلسطينيون كانوا يتوقعون أن القمة العربية والإسلامية تخرج بقرارات أقوى مما خرج فيها، منها قرار العمل على كسر الحصار والذي شارك فيها 27 دولة عربية وإسلامية، ولكن لم يتم وضع آليات لتنفيذ هذا القرار، والعمل على إنقاذ الفلسطينيين وكسر الحصار. 

وتابعت، أن الأطفال محرومين من المياه والدواء لمدة 39 يومًا، والعرب والمسلمين والدول الصديقة قادرة على الضغط، ويجب العمل على توفير المساعدات للشعب الفلسطيني، موضحة أنه يجب على الدول العربية حتى ولو من خلال مواقف فردية الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وإقناع أمريكا بوجود ضغط عربي لاتخاذ قرار تجاه إسرائيل. 

قطاع غزة مستشفى الشفاء فلسطين يوسف الحسيني برنامج التاسعة قناة الأولى

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