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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم القاهرة: حريصون على دعم الطلبة النابغين

صدى البلد

كرم أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية تعليم القاهرة اليوم الثلاثاء الطالب  سامي إبراهيم محمد أمين اتحاد طلاب مدارس الزيتون التعليمية والحاصل  علي المركز الأول ضمن( ١٣٠٠) طالب من خرجي برنامج ڤاليو التابع لحياه كريمة .

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم  للمتفوقين لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار .

وأكد مدير المديرية حرصه وتحفيزه للطلبة الفائقين ليكونوا مثل وقدوة يحتذى بها  لأقرانهم .

وحث الطالب على مواصلة النبوغ والتفوق ليرفع شأن وطنه عاليا. 

جدير بالذكر أن برنامج ڤاليو «Value»هو برنامج تدريبي أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يخدم طلاب المدارس الحكومية والخاصة ، ويستمر لمدة خمسة أيام ، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية .

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي «حياة كريمة»، والخدمات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى «حياة كريمة»، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفي النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى «حياة كريمة» ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم .

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