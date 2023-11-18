أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

45 عامًا مرت على طرح الأغنية السويدية الشهيرة «تحيا فلسطين» الشهيرة، وعلى الرغم من قِدم الأغنية التي تعود لسبعينيات القرن الماضي، لكنها انتشرت مجددًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليظن البعض أنها حديثة، فما قصتها؟ ولماذا عادت من جديد؟..

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عادت الأغنية السويدية « تحيا فلسطين» إلى الساحة مرة أخرى بعد مرور أكثر من 45 عامًا منذ طرحها، حيث رددها الآلاف من المتظاهرين في السويد واليونان وبريطانيا ومختلف الدول الأوروبية وأمريكا، لتخرج الأغنية إلى النور مرة أخرى منددة بالحرب الإسرائيلية التي اندلعت على قطاع غزة مؤخرًا.

مع تصاعد العدوان على قطاع غزة، والحرب المتداولة إعلاميًا بين مناصري القضية الفلسطينية ومعاديها، ومحاولات حظر أي منشورات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت مؤخرًا تنتشر الأغنية السويدية «تحيا فلسطين»، لتتحول إلى أيقونة لدعم غزة.