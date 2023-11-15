إستاد السلام يستضيف مباراة الأهلي وميدياما الغاني

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يخوض مباراة ميدياما الغاني، على ستاد السلام في دوري أبطال إفريقيا، بعد غلق ستاد القاهرة الدولي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر، كان يرغب في خوض اللقاء على ملعب المقاولون العرب، إلا أن شروط الكاف منعت ذلك، ليتم الموافقة على اللعب بستاد السلام".

وفي سياق متصل يسعى كولر في لملمة أوراقه خلال فترة التوقف الدولي وتجهيز اللاعبين قبل العودة للمنافسات المحلية والقارية ، حيث تشهد الأسابيع القليلة قبل نهاية 2023 مباريات حاسمة بالدخول في مرحلة دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بمباريات مع ميدياما الغاني يليه يانج افريكانز التنزاني ثم شباب بلوزداد الجزائري بجانب المباريات المحلية قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم للأندية.