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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة وقصف مستمر.. مخاوف من اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء بغزة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف.

وقال طبيب في مجمع الشفاء بـ غزة، إن هناك إطلاق نار من مختلف الاتجاهات في هذه الأثناء على المجمع.

وأشار الطبيب في مجمع الشفاء، إلى أن هناك تخوفا من اقتحام القوات الإسرائيلية المجمع الطبي، وسيتجدد القصف في محيطه.

وأضاف الطبيب في مجمع الشفاء، أن الطواقم الطبية وعربات الإسلاف المصابين لا يستطيعوا الاقتراب من نوافذ المبنى والجميع موجودون في الممرات.

وعلى جانب آخر، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إن مجمع الشفاء يستهلك في اليوم 10 آلاف لتر، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض توفير 200 لتر فقط من أجل الدعاية.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة بـ غزة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قسم العناية المركزة ومبني العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي بـ غزة.

وأشار البرش إلى أن مستشفى الشفاء يعج بالنازحين بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا أحد يرى أي مراكز للقيادة والتحكم تستخدمها حماس.

تقارير إعلامية: إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى الشفاء في غزة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف العناية المركزة والعيادات الخارجية في مجمع الشفاء

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