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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين خلال المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء

زيارة تفقدية لشركة
زيارة تفقدية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

أجرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية زيارة تفقدية اليوم، لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للوقوف على سير العمل والتأكد من الاستجابة السريعة لكافة شكاوى المواطنين خلال المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

وذكرت المحافظة في بيان أن المحافظ، خلال الزيارة، تفقد مركز خدمة العملاء ومركز البيانات، وهو من المراكز الخدمية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حديثًا بشركة الكهرباء ضمن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية والتي تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأضاف البيان أن شركة الكهرباء خصصت العديد من قنوات الاتصال لتلقي شكاوى المواطنين يوميًا، وذلك من خلال الخط الساخن على الرقم 121، ومكاتب خدمة العملاء المتواجدة بالفروع، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والاتصال على رقم الخط الساخن 16528، عبر التسجيل الإلكتروني للشكاوى: www. shakwa. eg.

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