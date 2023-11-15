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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو أنور: ضربة البداية لمنتخب مصر أمام جيبوتي مهمة

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد عمرو أنور نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر من المنتخبات الكبرى داخل قارة إفريقيا، وضربة البداية أمام جيبوتي ستكون هامة للغاية من أجل تحقيق حلم الصعود لكأس العالم، مشيرا إلى أن المنتخب يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة تحت قيادة روي فيتوريا، وهناك حالة انسجام بين المحليين والمحترفين.

وقال أنور في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بالتأكيد ضربة البداية مهمة، ولا يجب استسهال الأمور اطلاقًا، ولابد أن يستوعب اللاعبين أهمية المباراة، خصوصا أن منتخب جيبوتي يريد الخروج بأقل الخسائر، ويجب استغلال الظروف من جانب منتخب مصر، والنتائج الايجابية في البداية ستساعد المنتخب في باقي المشوار".

وأضاف: "فيتوريا يلعب بطريقة محددة منذ تولي تدريب منتخب مصر، ولديه ثبات في طريقة اللعب، والتشكيل يتحكم فيه ظروف معينة وهو حق أصيل للمدرب الأقرب للاعبين، ولابد من توافر القوة الهجومية المؤثرة في تلك المباراة، ولدينا لاعبين مميزين في الخط الهجومي، وقادر على حسم المباراة منذ بدايتها".

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