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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: منتخب مصر يمتلك كتيبة محترفين قادرة على التأهل للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن منتخب مصر لديه مجموعة مميزة من المحترفين في أوروبا حاليًا، خصوصًا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب الأرقام القياسية العالمية في البريميرليج، والذي أصبح من هدافي الفرق الإنجليزية في بطولات أوروبا.

وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس: "صلاح دائمًا يقدم مستويات مميزة ولديه استمرارية في تقديم الأداء القوي حتى في حال تراجع نتائج ليفربول، وأصبح من قادة الفريق الإنجليزي، وأتمنى أن يستمر في انجلترا لسنوات أخرى، رغم وجود حالة إصرار من الأندية السعودية، ولدينا جميعا توقعات برفع العرض المالي، ولو توج صلاح مجهوداته في الموسم الحالي بالتتويج ببطولة بالإضافة لقيادة منتخب مصر لتحقيق أمم إفريقيا سيعود صلاح منافسا على جائزة الأفضل في العالم".

وأضاف: "سهولة مواجهات المنتخب تجعل الجمهور ينصرف عن حضور المباريات، ولكن وجود الجماهير المصرية في المواجهات القادمة مهم جدا للاعبين، من أجل إيصال شعور لهم بأهمية المباريات، ونحن في حاجة لأجواء جماهيرية في كل مباريات منتخب مصر".

وأكمل: "الخوف دائمًا من المنتخبات الإفريقية في مواجهة منتخب مصر، والتي تعتبر مباريات جماهيرية بالنسبة لبعض الفرق في المجموعة، واتمنى دائمًا وجود حوافز لحضور الجمهور وأن يكون هناك فيديوهات ومسابقات لحضور المباريات كعوامل محفزة للجماهير".

وتابع الحديدي: "فيتوريا استعان بالقائمة المتوقعة ومن أصحاب الخبرات الدولية، وأصبح مستقر على المجموعة التي ستلعب معه أيضا أمم إفريقيا، وبالتأكيد سوف يسعى المدرب لحسم لقاء جيبوتي مبكرا من أجل الدفع بعناصر أخرى من اللاعبين في الشوط الثاني، كما أنه سيخوض مواجهة صعبة أمام سيراليون والتي ستقام في ليبيريا والوقت ضئيل للغاية بين المواجهتين".

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