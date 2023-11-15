المنسق الإعلامي للمنتخب يكشف حالة صلاح ومرموش وثنائي الزمالك قبل مواجهة جيبوتي

أكد محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفراعنة جاهزون لتحقيق الفوز أمام جيبوتي في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وتابع مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع جاهز لخوض اللقاء وهناك حالة من التفاؤل الشديد".

وأضاف محمد مراد: "محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وصل إلى المعسكر وتواجد مع اللاعبين، وهو في حالة معنوية مميزة، خاصةً بعد مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي".

وقال المنسق الإعلامي: "عمر مرموش مهاجم فرانكفورت الألماني، خاض التدريبات بشكل طبيعي وهو في حالة معنوية جيدة حاله مثل باقي اللاعبين وجاهز للمباراة".

واختتم مراد: "محمد صبحي وأحمد فتوح ثنائي الزمالك لديهم تركيز كامل في المعسكر بالوقت الحالي، وروي فيتوريا المدير الفني تحدث مع كل اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة.