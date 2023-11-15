مدرب إنبي: رحيل أوسوريو مفيد للزمالك وهذه نصيحتي لكولر في قيادة الأهلي

وجه تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي نصيحة خاصة لمارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وقال تامر مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر يحتاج لتثبيت التشكيل مع الأهلي فكثرة التغييرات تضره وهناك فرق بين سياسة التدوير الصحيحة والتغيير الذي يؤثر على انسجام الفريق".

وأضاف: "أعلم أن ضريبة النادي الأهلي تقتضي دائما المشاركة في كثير من البطولات ولكن لابد من ثبات التشكيل بشكل كبير".

وأشار إلى أن كولر أيضا يحتاج للصبر على لاعبيه أي لاعب في الوقت الحالي ومع بداية الموسم مستواه متراجع قادر على الإنتاج فيما بعد.

ووصف تامر مصطفى مدرب إنبي ، خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك بالمدرب الحالم والغير واقعي قائلا : "مينفعش تيجي بخطة جديدة وعايز تنفذها من أول يوم غصب مع اللاعيبة اللي عندك لازم تاخد وقت ولازم تقيس القماشة اللي معاك كويس" مختتما ،رحيل أوسوريو مفيد للزمالك وليس العكس.