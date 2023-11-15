نقاتل أشباحا وسنموت هنا جميعًا| تسريب لجندي إسرائيلي يستغيث باكيًا: أرجوكم أخرجوني فورًا

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تم تسريبه لأحد الجنود الإسرائيليين وهو يستغيث من الحرب مع قوات حماس ويصرخ مع زملائه من الجنود الإسرائيليين يطلبون الخروج من تلك الحرب.





ظهر الجندي جندي الإسرائيلي وهو يصرخ لصديقه في الهاتف مستغيثا من الحرب ضد قوات حركة حماس، حيث قال"نحن نقاتل أشباحا.. أنا لا أريد الموت، لقد رأيت صديقا يُقتل أمام عيني، الوضع مؤلم ولا نريد الموت.. أرجوك أخرجني من هنا"





وتابع كلامه عن قوات حماس "وحوش حماس هؤلاء، لا أستطيع رؤيتهم، نحن نقاتل أشباحا، لقد رأيت صديقي يُقتل أمام عيني، أرجوك يتسحاك، بدون سلاح الجو وسلاح البحرية لا نستطيع هزيمتهم، نحن لا نستطيع أن نتقدم حتى بالدبابات، ليس لديهم ما يخسرون، بكل الدبابات والمعدات القتالية"





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.