مدرب إنبي: بيراميدز سينافس على الدوري.. ولست قلقا على الإسماعيلي والمصري

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، أن بيراميدز سوف ينافس على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح تامر مصطفى ، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز سوف ينافس على بطولة الدوري لكن الأزمة تكمن في الضغوطات التي تواجه الفريق"، مضيفا : أتمنى تكرار تجربة بيراميدز في أندية أخرى لأن الاستثمار دائما مهم.

وعن الإسماعيلي قال مصطفى: لست قلقا على الدراويش في وجود إيهاب جلال ، لأنه قادر على تخطى المرحلة الصعبة بتقيدم نتائج جيدة .

ويرى تامر مصطفى ، أن المصري البورسعيدي بدأ مبارياته في الدوري بأداء جيد ولكن الفريق يحتاج لصبر، فالتقييم في مصر سريع جدا ولابد أن يكون هناك صبر التقييم ، مضيفا أن المصري لم يكن سيئا في بداية الدوري ولكنه يحتاج إلى صبر.