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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه: الزمالك يحتاج كل أبنائه.. ونسعى للاستفادة من الكوادر المميزة

صدى البلد

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي يستوعب الجميع موضحاً أن مجلس الإدارة  بقيادة الكابتن حسين لبيب يفتح ذراعيه لكل أبنائه من أجل النهوض بالقلعة البيضاء.

وأشار الدكتور حسام المندوه إلى أن الزمالك في تلك الفترة يحتاج للعمل الجاد من كل أبنائه حتى تعود الأمور إلى الأفضل، على المستوى الرياضي والاجتماعي والمادي.

وكشف أمين صندوق نادي الزمالك عن قيام إدارة العلاقات العامة بالنادي بتجهيز ملف كامل في الوقت الحالي للعديد من اللجان التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة ليستفيد النادي من كافة كوادره المميزة في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور حسام المندوه أن مجلس إدارة الزمالك سيقوم بالتنسيق مع هذه اللجان من أبناء النادي، من أجل معرفة تصور كل منهم في المجال الذي يعملون به لخدمة النادي، وأضاف أن هذا الأمر سيكون تحت إشراف أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب استقبل اليوم السادة المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه  لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

و حرص مجلس الإدارة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة و الترحيب بهم و الاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم  للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد على أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

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