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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة جيبوتي

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر جيدة، كما انضم جميع المحترفين وشاركوا في التدريبات ، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في المران اليوم قبل مواجهة جيبوتي الخميس في تصفيات المونديال.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة جيبوتي ثم سيراليون، وهناك حافز كبير من أجل تحقيق الفوز والصعود لكأس العالم 2026".

وأضاف: "جميع اللاعبين لديهم رغبة في المشاركة خلال مواجهة جيبوتي، والمنافسة شرسة بين الجميع من أجل اللعب بشكل أساسي في ظل تقارب المستوى بين العناصر الموجودة في صفوف المنتخب".

وأكمل: "أناشد الجماهير المصرية بالحضور إلى استاد القاهرة ودعم الجهاز الفني واللاعبين في مواجهة جيبوتي الهامة في انطلاقة تصفيات كاس العالم، ونتمنى عودة الجمهور للمدرجات مرة آخرى لدعم منتخب مصر".

وزاد: "دائما الجماهير لها دور في تحفيز اللاعبين ومنحهم الثقة، وأتمنى ان يمتلئ ستاد القاهرة في مواجهة مصر وجيبوتي".

وأكد: "صلاح من اللاعبين المتواضعة ومحبوب من جميع زملائه، وهناك حالة سعادة غامرة بتواجده في معسكر المنتخب المصري، وكل اللاعبين علاقتهم جيدة، وصلاح يحظى بحب واحترام من الجهاز الفني واللاعبين".

وتابع: "أتمنى أن تكون الأسئلة في المؤتمر الصحفي عن لقاء مصر وجيبوتي، والمنتخبات الإفريقية اصبح لديها هامش كبير من التطور فنيا وبدنيا، ومنتخب مصر لديه عناصر مميزة، وفيتوريا استفاد بشكل كبير من مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين، وكل اللاعبين جاهزين للمباراة يوم الخميس، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم: "مباراة مصر وسيراليون، سيكون في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة".

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