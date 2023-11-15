مدير الكرة بإنبي: منعت انتقال حمدي وحواش للأهلي رغم توقيعهما

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي الأهلي كان قريب من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم.

وتابع إسماعيل ، خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي اتفق مع الثنائي على التوقيع، قبل أن أنجح في تجديد عقودهم ومنع رحيلهم".

وأضاف محمد إسماعيل: "تحدثت مع الثنائي وأكدت لهم أن وجودهم في إنبي يضمن لهم المشاركة بشكل أساسي، وحال رحيلهم للأهلي لن يحصلوا على فرصة كبيرة وسيحتاجوا لوقت طويل لإثبات جدارتهم وحجز أماكن لهم، وبالفعل اقتنعوا واستمروا".

واختتم: "محمد حمدي أو حواش لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من أي نادي محلي للتعاقد معهم، وحمدي ظهير أيسر الفريق لديه عرض رسمي في الوقت الحالي من البرتغال ويتم مناقشة العرض حتى الآن".