لي الذراع.. نجم الزمالك السابق: قرار بيع فتوح صائب

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن أحمد فتوح لاعب الزمالك تصرف بأسلوب خاطئ، ولذلك كان قرار مجلس الإدارة بعرضه للبيع، وهو ما قوبل بترحاب بين الجماهير، لأنه لا يوجد لاعب قادر على "لي ذراع" النادي والجماهير، ودائما الزمالك اكبر من أي لاعب وقادر على صناعة النجوم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قرار استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني طبيعي، وحاليا هناك فترة توقف دولي، لكنه تعامل بشكل جيد في لقاء بيراميدز وأعطى اللاعبين الثقة، والفريق بالطبع في حاجة للتدعيم بعد حل الأزمات المالية".

وأضاف: "سأجتمع مع مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، ولدي أفكار لتطوير نادي الزمالك، وكذلك بعض الأفكار لتطوير قطاع الناشئين، وأتمنى خدمة النادي وسأدعم المجلس المحترم وهم مجموعة مميزة، وأتمنى أن يحققوا طموحات جماهير نادي الزمالك".