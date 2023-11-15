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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسليم الجزائر رئاسة قمة التجارة الأفريقية 2025 واتفاقيات بمليار دولار.. تفاصيل

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهدت فعاليات اليوم السادس من معرض ومؤتمر التجارة البينية الأفريقية الذي تستضيفه مصر في الفترة من 9 حتى 15 من نوفمبر الجاري؛ عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة  وذلك خلال فعالية ،"يوم الجزائر"، تتضمن 3 إتفاقيات مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك"، مع شركات مصرية ونظيراتها الجزائرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفقا لتقرير صادر عن “ إفريكسيم بنك" فقد تضمنت الاتفاقيات  توقيع اتفاقية تعاون وتبادل تجاري في مجال الأجهزة المنزلية الإلكترونية بين أحد شركات القطاع الخاص المصرية العاملة في مجال الأجهزة المنزلية و تظيرتها الجزائرية.
وتضمنت الاتفاقية الثانية في مجال تصنيع الأدوية بين البلدين، والاتفاقية الثالثة تتضمن توقيع اتفاقية في مجال السياحة وتهدف إنشاء مراكب سياحية بين الجانبين.

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وعلق هشام حمان، المكلف بالتعاون الدولي بالجزائر، أن الاتفاقيات تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في مشروعات مشتركة، بما ينعكس على تعزيز التعاون والاستثمار بين القطاع الخاص ضمن أهداف إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية.

وسلمت إدارة البنك دولة الجزائر، رئاسة الدورة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية عام 2025.

وعلي سياق متصل وقع "إفريكسيم بنك" .اتفاق إطاري لمبادرة تصدير الزراعة من أجل أمن الغذاء مع منصات الصناعة المتكاملة وحكومات تشاد وملاوي وزيمبابوي ومصر، بغرض تحسين أمن الغذاء في أفريقيا بقيمة ملياري دولار..

واعلن البنك عن توقيعه إتفاقا ضمن الفعاليات المخطط اأن تستضيفها القاهرة العام المقبل ضمن موسم الدوري الإفريقي لكرة السلة  “موسم BAL 2024” حيث سيتم استشافة مخيم للشابات وذلك على هامش دعم البنك للاستثمار في  الصناعات الإبداعية وأعمال الرياضة “CANEX ”

ومن المقرر أن تستضيف مصر في مارس 2024، فعاليات النسخة الرابعة من BAL في جنوب أفريقيا، مع مشاركة 12 فريقًا ناديًا من 12 دولة أفريقية.

و يتميز هذا الموسم بتقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات لأول مرة، مما يعزز التنافس والتنوع في هذا الحدث الرياضي الهام.
 

 

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