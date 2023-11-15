سمير راغب يكشف سبب عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الدخول لمنطقة الشاطئ

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية، إن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الدخول إلى منطقة الشاطئ بسبب المقاومة الفلسطينية، و نظرا لموقعها الجغرافي على الخريطة فهي تكاد أن تكون موازيا لمستشفى الشفاء.

خنادق و أنفاق

وأوضح "راغب"، خلال مداخلته مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر المذاع على شاشة ام بي سي مصر، أن منطقة الشاطئ بها مقاومة و حرب مدن بالإضافة إلى خنادق و أنفاق.

وأضاف، أن المنطقة التي تقع خلف مجمع الشفاء الطبي بها شركات و هيئات و بنوك، و ليس بها كثافة سكانية كبيرة.