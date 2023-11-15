إطلاق حملات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بدمياط



استكملت الجهات التنفيذية بمحافظة دمياط والوحدات المحلية حملاتها التوعوية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأيضًا التأكيد على دور المرأة فى المشاركة باعتبارها نصف المجتمع و توعية أسرتها على أهمية الادلاء بأصواتهم ، كما أطلقت مديرية التربية والتعليم عدد من البرامج تهدف إلى تسليط الضوء حول أهمية المشاركة و أهم المشروعات القومية التى شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.

كما أطلقت تلك الجهات حملات إعلامية عبر حساباتها الرسمية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والتأكيد على دور المواطن فى استكمال مسيرة التنمية والبناء.