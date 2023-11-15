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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير راغب: إسرائيل لم تستطع وقف إطلاق الصواريخ عليها أو تحرير الرهائن

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الاستراتيجية، إن الهدف المعلن لدى الجيش الإسرائيلي هو القضاء على حماس و تحرير الرهائن بالقوة، معقبا: "فكرة التحرير بالقوة من كتاب عز الدين القسام مستحيلة، لعدم وجودهم بمكان واحد و بسبب الحراسة الشديدة حولهم".

وأضاف "راغب"، خلال مداخلته ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة ام بي سي مصر، أن إسرائيل لم تستطع طوال الفترة الماضية من إيقاف إطلاق الصواريخ عليها أو تحرير الرهائن، منوها إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الوصول إلى مخيم الشاطئ بسبب المقاومة الفلسطينية، و يتبع استراتيجية التقدم البطيء ليتجنب الخسائر.

معدل التقدم سريع و مُرضي

وأوضح "راغب"، أن تقيمه الأمريكي من خلال مصادر أمريكية أن معدل التقدم سريع و مُرضي طبقا للعقيدة القتالية، هناك تقدمات تحدث على محاور أخرى، لافتا إلى أن كل الأحياء المتواجد بها مستشفيات موجود بها جيش إسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي حماس مخيم الشاطئ فلسطين إسرائيل سمير راغب

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