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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

فين الانتصار .. محمود البزاوي يعلق على اقتحام مستشفى الشفاء

صدى البلد

علق الفنان محمود البزاوى على اقتحام مستشفى الشفاء .

وكتب عبر حساب بتطبيق X :"‏ايه الانتصار في اقتحام مستشفى ! .. حسبنا الله و نعم الوكيل .. ربنا عالم و شايف .. ربنا يحمي اهلنا في فلسطين و يحفظهم و تنتهي الايام الصعبه دي".

حملت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقالت حماس في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: “نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة”.

 

وأضافت أنه سيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

ولفتت حركة حماس إلى أن تبني البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمستشفى الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسرا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".

وشددت حماس في بيانها على أن “صمت الأمم المتحدة، وخُذلان العديد من الدول والأنظمة، لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، وحقوقه الوطنية المشروعة”، مؤكدة البقاء على العهد باستمرار الدفاع عنهم وعن حقوقهم بكل قوة، وسيدفع الاحتلال الثمن غاليا عن جرائمه واعتدائه على أطفاله ونسائه ومقدساته.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

من جانبه، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التفاصيل عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "هذه الساعة تعمل القوات ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وزعم أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مضيفًا أن هذا الاقتحام سبقه إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، مع فتح محور تنقل خاص من داخله. كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول الى المجمع.

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