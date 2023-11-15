محمد صلاح داخل الجيم في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر صلاح في الصورة أثناء تمارينه اليومية من داخل الجيم.

لا يزال محمد صلاح ثابتًا على عرشه مع ليفربول وسيعد الأيام حتى مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول يوم السبت ٢٥ نوفمبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

سعر محمد صلاح

وكانت نقلت صحيفة ليفربول إيكو، أنباء عن قيام تحديد ليفربول قيمة بيع محمد صلاح في حالة انتقاله إلى الدوري السعودى وذلك بقيمة ١٥٠ مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أنه مع مرور كل أسبوع، محمد صلاح لا يقدر بثمن بالنسبة لليفربول. وكلما طالت فترة إقناع محمد صلاح بمقاومة إغراء المملكة العربية السعودية، زادت الأدلة على قدرة الملك المصري على تمديد فترة حكمه في ملعب أنفيلد إلى ما بعد نهاية الموسم.

وواصل صلاح مستواه المثير للإعجاب عندما سجل هدفين أمام برينتفورد يوم الأحد ليمنح ليفربول الفوز 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز ويدفع فريق يورغن كلوب إلى مسافة نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر قبل لقاء الفريقين الأولين في جدول الترتيب بعد فترة التوقف الدولي يوم السبت.