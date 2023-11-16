عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجمعة المقبل .. مؤتمر حاشد لمرشح الوفد الرئاسي عبدالسند يمامة ببورسعيد

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد .

وقال "هيكل " فى بيان صحفى له إن المؤتمر يعقد في تمام الساعه الخامسة من مساء الجمعة المقبل بقاعة الثقافة الكبري ببورسعيد بجوار مبني المحافظة .

وأضاف" هيكل "أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد "هيكل"أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب ، ويعقد المؤتمر تحت شعار الوطن أولا وأخيرا.

وكان قد كشف ياسر شورى ، المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الدعاية الإنتخابية وحجم الإنفاق على الدعاية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة.

وأشار المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن من المقرر أن تقوم حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى كل محافظات مصر بتعليق بانرات على الطرق وتوزيع بوسترات وطبع البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى اللجان العامة للوفد فى المحافظات والتى تشتمل على حملات طرق الأبواب تتولى الدعاية الإنتخابية.

واختتم  شورى: حجم الإنفاق على الدعاية الإنتخابية لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد  لن تزيد عن الرقم الذى حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وهو ٢٠ مليون جنيه.

النائب الوفدي عيد هيكل المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة مؤتمر حاشد الانتخابات الرئاسية بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

دعاء قبل صلاة الفجر لقضاء الحوائج.. أدركه بـ 4 مفاتيح نبوية

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

ترشيحاتنا

الغذاء العالمي: الأوضاع في غزة صعبة جدا وكل المخابز خرجت عن الخدمة

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-11-2023

أقوى موبايل فلاجشيب ينافس سامسونج للشراء في البلاك فرايداي

3 من قصار السور كان يقرأها النبي قبل نومه ويمسح على جسده..اعرفها

سعر نيسان باترول الجديدة في السعودية

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

إطلالة شتوية مميزة .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بلوك جديد

بدلة رجالي .. ملك قورة تثير ضجة بظهورها| شاهد

مش فستان فرح.. بسمة داوود تثير الجدل فى حفل زفافها

فيديو

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ