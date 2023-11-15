محافظ القليوبية : 644 منفذا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه بلغ إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة لبيع السلع الغذائية المخفضة بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% الى 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلى تنوعت ما بين شركات ومبادرات وأحزاب التحالف الوطنى والغرفة التجارية بالقليوبية.

واشار محافظ القليوبية، الى أنه يوجد بالمحافظة أيضا 43 منفذا تابعا لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى معرضين وشوادر موسمية وهما "معرض مدينة بنها بشارع فريد ندا، ومعرض المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة"، ليصل إجمالى عدد المنافذ بالمحافظة 591 منفذ، موضحا أنه تم إضافة 53 منفذ بدائرة المحافظة بعد انطلاق المبادرة حتى الآن، ليصل إجمالى جميع المنافذ سواء قبل المبادرة أو بعد تدشينها 644 منفذا يساهم فى تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وتابع الهجان ، أنه تتراوح نسبة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمبادرة ما بين 15 إلى 25%، حيث شملت عددا من المواد الغذائية نظرا للإقبال الكبير عليها وهى "السكر، والأرز، والزيت، واللبن ومنتجاته، واللحوم والدواجن المجمدة، والفول، والعدس، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى"، حيث يتم التأكد من تلبية احتياجات المواطنين منها، كما يتم الاستفسار عن أسعار المنتجات الغذائية ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه بلغ عدد الحملات التى تم تنظيمها على المنافذ المشتركة بالمبادة من قبل الجهات المختصة سواء من المحافظة ممثلة فى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز، بالإضافة إلى مديرية التموين بالقليوبية والإدارات الفرعية التابعة لها على مستوى المحافظة، وأيضا جهاز حماية المستهلك 462 حملة منذ انطلاق تنفيذ المبادرة وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء وحتى الآن.