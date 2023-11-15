تريزيجيه ينشر صوراً جديدة من مرانه مع المنتخب عبر انستجرام.. شاهد

شارك اللاعب محمود تريزيجية عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر تريزيجيه في الصور من داخل الملعب أثناء مرانه اليومي مرتدياً تي شيرت المنتخب الوطني استعدادا لقاء جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا، بشرى سارة بشأن جاهزية محمود حسن تريزيجيه للانضمام لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم.

وتأكد الجهاز الفني للمنتخب من جاهزية اللاعب للمشاركة مع الفراعنة خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل.

وكان تريزيجيه تعرض للإصابة مع فريقه طرابزون التركي أمس، الأحد، مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب، والتي أكدت إصابة اللاعب فى معصم اليد خلال عمليات الإحماء وحاجته للعلاج بضعة أيام قبل العودة للمشاركة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، واللاعبون هم: محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.