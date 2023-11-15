كاتب صحفي: عملية السلام هي المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة| فيديو

قال محمد أمين، الكاتب الصحفي، إن عملية السلام هي المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، لافتًا إلى أن الاتصال الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يأتي في إطار التنسيق الدائم والتشاور الدائم بين الدولتين، ويدل أيضًا على عمق العلاقات بين مصر وروسيا.

وأضاف “أمين”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن القضية الأساسية والجوهرية المسيطرة على الساحة الدولية حاليًا هي تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر أن تطورات الأوضاع في قطاع غزة تبعث حالة من القلق، فالدول الكبرى ترى أن المشهد في المنطقة ينحرف عن المسار الذي يستهدف استقرار العالم.

وأوضح أن الجميع يدرك تمامًا أن مصر هي الدولة التي لها القدرة على التحرك بخطوات إيجابية في هذا الملف، متابعًا أن الدولة المصرية تحرص على أن تكون الهدنة الإنسانية هي بداية وقف إطلاق بشكل، حيث تتطابق الرؤى الروسية مع المصرية في هذا الأمر.

