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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إي اف چي القابضة تنمي إيراداتها بمعدل سنوي 27%

صدى البلد


أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 3.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 27%، وذلك بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (aiBANK). ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بمعدل سنوي 22% لتصل إلى 2.0 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، إلا أن مجموعة إي اف چي القابضة حققت نموًا في الأرباح التشغيلية بمعدّل سنوي 40% لتصل إلى 1.0 مليار جنيه، مصحوبًا بنمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 24% ليصل إلى 395 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق النتائج القوية خلال الربع الثالث من عام 2023 وهو ما يعكس الجهود التي بذلها فريق العمل، وتفانيهم لتحقيق تلك الإنجازات، رغم التحديات التي تواجه الأسواق التي تعمل بها. وأضاف عوض أن المجموعة نجحت في تحقيق هذه النتائج بفضل الأداء القوي لإي اف چي هيرميس و aiBANK، وهو ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، والتي تتمثل في تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين. وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس القدرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة، مستفيدة من نموذج أعمالها والذي يتّسم بالشمولية والتنوع.
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2023، بفضل نمو الإيرادات بمعدل سنوي 30% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية في كلٍ من مصر والإمارات، وارتفاع إيرادات إدارة الأصول بفضل تحقيق أتعاب أداء أعلى في مصر، وعلى الصعيد الإقليمي المدار بواسطة الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM)، وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر، فضلًا عن الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وبالرغم من تراجع إيرادات أنشطة الخزانة وأنشطة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلا أن الأرباح التشغيلية لإي اف چي هيرميس بلغت 390 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 22%.

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وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، 666 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 دون تغير سنوي ملحوظ، مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ڤاليو بمعدل سنوي 105% لتصل إلى 314 مليون جنيه، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات المنصة. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 538 مليون جنيه على خلفية ارتفاع مصروفات العاملين وزيادة المخصصات، مما تسبب في تراجع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 20% لتصل إلى 129 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وصاحب ذلك انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% لتصل إلى 30 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.
ويرجع الانخفاض في أرباح إي اف چي فاينانس إلى مجموعة من العوامل، ومن بينها تبني إرشادات الإقراض المسؤول في شركة تنمية، وجهود إعادة الهيكلة المتواصلة التي تشهدها المنصة، واتباع منهج حذر في حساب المخصصات. وتعكس هذه الإجراءات التزام الشركة بتحقيق الاستقرار وإدارة المخاطر على المدى الطويل. وعلى الرغم من تأثير هذه الإجراءات المؤقت على الإيرادات، إلا أنها تؤكد الجهود التي تبذلها إي اف چي فاينانس على صعيد الممارسات المستدامة ذات المردود الإيجابي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تعد هذه الإجراءات بمثابة الأساس الداعم لتحقيق النجاح المستدام في المستقبل. ولا تزال الشركة متفائلة بشأن عودة معدلات النمو القوية إلى مستوياتها التاريخية بنهاية الربع الأول من عام 2024، بالرغم من التحديات التشغيلية خلال الفترة الراهنة.
ومن ناحية أخرى، ساهم aiBANK بقوة في تحقيق تلك النتائج المالية الاستثنائية للمجموعة، حيث ارتفعت إيرادات البنك بمعدل سنوي 53% لتبلغ 890 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو الأصول ذات العائد وارتفاع الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة، وهو ما أثمر عن نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 214% لتبلغ 345 مليون جنيه.
وفي الختام، أشاد عوض بالأداء الاستثنائي الذي حققته مختلف القطاعات، وبصفة خاصة الإسهامات الملموسة لشركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية التابعة للمجموعة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته في تعزيز الاستراتيجية التي تتبناها الشركة. وأعرب عوض عن ثقته بقدرة المجموعة على تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة في تلبية رغبات العملاء دائمة التغير، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة للمجموعة في مجال الابتكار بالقطاع المالي. وأكد عوض على التزام المجموعة بمواصلة تعظيم المردود الإيجابي للمساهمين والعملاء والموظفين، وذلك عبر توفير باقة متكاملة من الخدمات المالية المتنوعة، وقدرتها الكبيرة على تقديم الخدمات الاستشارية، وغيرها. وشدّد عوض على ثقته بأن المجموعة تحظى بالأدوات اللازمة وفريق العمل المناسب والاستراتيجيات السديدة لمواصلة تقديم الحلول المالية الابتكارية، فضلًا عن قدرتها على المضي قدمًا في الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها الأسواق المالية دائمة التطور في مختلف الدول التي تعمل بها.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية للمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط.
 

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