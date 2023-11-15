برلماني يستنكر إدعاءات غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية..ويؤكد: مزايدات غير مقبولة

استنكر النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، الإدعاءات التى يتم الترويج لها بشأن إغلاق معبر رفح من جانب مصر، قائلا: المعبر لم يغلق منذ اللحظة الأولى لإندلاع الحرب، وهذه الإدعاءات غير مقبولة".

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائليي هو من يعيق دخول المساعدات لقطاع غزة بهدف الضغط على أهالينا في القطاع لتهجيرهم، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل دخول المساعدات لقطاع غزة بغرض تخفيف المعاناة التي يعيشها الأهالي في القطاع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة، موضحا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير .

ووصف النائب عيد حماد، الادعاءات التي يتم تداولها بخصوص غلق مصر لمعبر رفح أمام المساعدات الإنسانية بـ "مزايدات رخيصة وغير مقبولة"، لافتا إلى أن إسرائيل هي من تعرقل دخول المساعدات، فضلا عن أنها تنتهك كل القوانين الدولية .