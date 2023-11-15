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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

تقيم دولة نيوزيلندا سنويًا مسابقة “جمال الطيور” للفوز بلقب الطير الأكثر شعبية أو طائر القرن.

ويسعى منظمو المسابقة إلى لفت الانتباه إلى الطيور المهددة بالانقراض من خلال قبول ترشيحات لأنواع منقرضة من الطيور. 

وقد تم إجلاء الأصوات لاستطلاع طائر القرن في نيوزلندا، وإعلان حصول "الغراب الأسترالي المتوج" المعروف باسم pūteketeke أو طائر "القيء" على اللقب، حيث فاز بفارق كبير في الأصوات نظرًا لحصوله على أكثر من 290 ألف صوت.

الغراب الأسترالي المتوج

مظهر فريد وأسلوب تربية رائع

وقالت جمعية "فورست آند بيرد" الخيرية للحفاظ على البيئة، في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء، بالتوقيت المحلي لإعلان النتائج: "لقد بدأت طائر القيء كمنافس خارجي في المسابقة، لكنه قفز إلى الصدارة بفضل مظهره الفريد وأسلوبه الرائع في التربية وميله إلى التقيؤ".

وجاء "طائر الكيوي" الوطني النيوزيلندي في المركز الثاني بحصوله على 12904 أصوات، بينما جاء "طائر كيا"، وهو نوع من الببغاء الكبير الذي يوصف غالبا بأنه أحد أكثر الطيور ذكاء في العالم، في المركز الثالث بحصوله على 12060 صوتا.

وأكدت جمعية "فورست آند بيرد" الخيرية أن طائر القئ  Pūteketeke يستحق أن يكون طائر القرن في عام 2023 لأن أعداده تتزايد ببطء. 

وقالت: “إنه لأمر رائع أن يكون لديك طائر ناجح كسفير لجميع الطيور النيوزيلندية لإظهار أنه حتى الأنواع المهددة بالانقراض يمكن أن ترتد مرة أخرى إذا ساعدناها”.

وتهدف المسابقة السنوية (جمال الطيور) التي تم إطلاقها في الأصل عام 2005، إلى رفع مستوى الوعي حول الطيور المحلية في نيوزيلندا، والعديد من أنواعها المهددة بالانقراض، أو على شفا الانقراض أو انقرضت بالفعل بسبب فقدان الموائل والنشاط البشري.

طائر القئ في بحيرة إليسمير، جنوب كرايستشيرش في نيوزيلندا عام 2022

ماذا عن طائر الغراب الأسترالي المتوج؟

إنها طيور مائية موطنها نيوزيلندا، ومن المعروف أنها تصدر أصواتًا غريبة مثل النباح والهدر والنقر. 

وتتميز بريشها المميز، حيث يتناوب الريش الأسود والأبيض مع ريش الرأس الملون.

وصغار pūteketeke قادرون أيضًا على السباحة والغوص حتى بعد الفقس حديثًا. 

ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إن هذا الطائر كاد أن ينقرض في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر، ولا يزال معرضًا للتهديد حتى اليوم.

وقال فورست آند بيرد: "يعتقد أن هناك أقل من 1000 طائر، كما أن هذا النوع ليس جيدًا في أستراليا"، مشيرًا إلى أن أعداده في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا تقدر بأقل من 3000 طائر.

مسابقة جمال الطيور طائر القرن الطيور المهددة بالانقراض نيوزيلندا الغراب الأسترالي المتوج طائر القيء pūteketeke

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