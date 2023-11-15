الإسرائيلي بـ5 جنيهات.. الفنان التشكيلي والبطل أحمد نوار ضيف «بالخط العريض» الجمعة

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها “بالخط العريض”، الفنان التشكيلي والبطل أحمد نوار، يوم الجمعة المقبل، في حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات النصر العظيم بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر.

ويحكي نوار في حلقته الخاصة كواليس التحاقه بالقوات المسلحة، بعد أن قدم أوراقه للسفر للحصول على منحة مقدمة له من الحكومة الإسبانية.

وكشف نوار كواليس ما قبل الحرب، ودوره في استهداف وقنص جنود العدو الإسرائيلي، وكيف كان رد قيادات القوات المسلحة المصرية على سؤال الجنود: “إحنا هنعبر امتى؟”.



ويقول نوار: “كنت باخد 5 جنيهات مكافأة من قائد الجيش كل ما أقتنص جندي إسرائيلي، كنت بستخدم رصاص حارق عشان يعمل إضاءة ويستفز العدو”.

ويوضح حيلته لاستهداف الجنود الإسرائيليين قائلا: “جنود العدو عملوا حاجة بتعتمد على الخداع البصري، جابوا براميل خشب ونسيوا إن ضوء الشمس وراهم.. اقتنصت واحد من قلب البراميل”.

يذاع برنامج “بالخط العريض” تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، يوم الجمعة الثامنة مساءً على قناة 'الحياة".

