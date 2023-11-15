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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

مهندس معماري يحول
مهندس معماري يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم

آري إندرا هو مهندس معماري إندونيسي سعى لجذب الاهتمام الدولي لبلدته الصغيرة التي نشأ بها فقرر تحويل قطعة أرض غير مرغوب فيها إلى أنحف فندق في العالم.

نشأ آري إندرا في سالاتيجا، جاوة الوسطى بإندونيسيا. وبعد تدريبه كمهندس معماري وبدء مسيرته المهنية في جاكرتا وسنغافورة، شعر بأنه يرغب في العودة إلى موطنه في سالاتيجا - واستخدام مهاراته هناك.

فندق PituRooms

من قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم

وهناك، وجد قطعة أرض غير مرغوب فيها، ولم يكن أحد يرغب في التطوير عليها بسبب حجمها الغريب. فاشتراها وحولها الآن إلى فندق PituRooms، وهو فندق مكون من سبع غرف (Pitu هي الكلمة الجاوية التي تعني "سبعة") ويبلغ عرضه 2.8 متر (9 أقدام) فقط، بحسب شبكة CNN الإخبارية.

يتكون المبنى من خمسة طوابق، وكل غرفة من الغرف السبعة كبيرة بما يكفي لسرير مزدوج وحمام صغير مع دش ومرحاض. 

وتتميز كل غرفة بأجواء مختلفة بفضل الأعمال الفنية والديكورات الداخلية المحلية. وقال إندرا: "أريد أن يجرب الأشخاص منطقة سالاتيجا بطريقة جديدة".مضيفًا أنه يملك ويصمم ويدير فندق PituRooms - مع فريقه الخاص - والذي يعد بمثابة منصتي الجديدة لتوليد نوع جديد من السياحة التي تشمل المجتمعات المحلية.

وأكد مالك الفندق إندرا أنه منذ افتتاحه في ديسمبر عام 2022، استقبل الفندق 5% فقط من الزوار الغير إندونيسيين. 

آري إندرا مهندس معماري إندونيسي أنحف فندق في العالم اندونيسيا سالاتيجا

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