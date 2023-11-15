كوريا الشمالية تختبر محركات صواريخ باليستية تمكنها من ضرب القواعد الأمريكية

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية اختبرت محركات جديدة لصواريخ باليستية متوسطة المدى.

هذه الخطوة قد تساعد بيونج يانج على توجيه ضربات سريعة إلى القواعد الأمريكية في أماكن مثل جزيرة "جوام" الواقعة غرب المحيط الهادئ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الاختبارات التي أجرتها بيونج يانج كانت يومي 11 و14 من الشهر الجاري على محركات من النوع الجديد عالية الدفع، وتعمل بالوقود الصلب، حسبما نقلت بلومبرج.

ونشرت كوريا الشمالية صوراً لاختبار المرحلتين الأولى والثانية من الصاروخ عبر وكالة الأنباء المركزية الرسمية.