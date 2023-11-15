لو اضطررنا لمواجهة العالم سنفعل.. مسئول اسرائيلي سابق يهاجم الأمم المتحدة بسبب غزة

هاجم سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، عضو الكنيست داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بسبب تصريحاته عن أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال دانون، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، إن هناك ضغطا من الأمم المتحدة على إسرائيل، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يتخذ موقفا عدائيا للغاية تجاه تل أبيب.

وأضاف: "في بعض الأحيان لا أعرف إذا كان المتحدث باسم الأمم المتحدة أو المتحدث باسم حماس، كل يوم يصدر رسائل ضد إسرائيل، ولا يذكر الأسرى على الإطلاق".

وتابع: "إنه أمر شائن. لكن من الناحية العملية، أعتقد أن الدعم الهائل الذي تقدمه الولايات المتحدة هو الأهم، لا يزال محفوظًا، وهو موجود، وحتى لو اضطررنا إلى مواجهة دول العالم، فليس لدينا خيار آخر".

وأردف: "لقد تجاوز الحدود، وأنا أعرفه شخصيا، لقد استضفته في منزلي لتناول وجبات السبت، وهو يعرف ما هو الأمر، وبالتالي فإن الخطوة الأحادية التي اتخذها غير مقبولة، ولهذا السبب دعوت أيضا المسئولين في الولايات المتحدة ليقولوا له، إما أنه يخلق التوازن، أو أنه ببساطة يجب أن يكون شخصًا غير مرغوب فيه".