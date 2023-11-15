بالم هيلز تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بمصر بأكثر من 40% في 2024

توقع ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز للتعمير"، ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية، ارتفاع أسعار العقارات في مصر بما لا يقل عن 40% خلال 2024.

و بحسب “ الشرق بلومبرج” قال منصور في مقابلة مع "الشرق" على هامش "المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري" أمس الثلاثاء، إن شركته ستستثمر 65 مليار جنيه في مشروع سكني تجاري جديد في مدينة "السادس من أكتوبر" غربي القاهرة، والذي يقام على مساحة 373 فداناً، على أن تبدأ العمل والبيع في المشروع مطلع 2024، والإنشاءات في يونيو المقبل.

تمتلك "بالم هيلز" مشروعات في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالي، وهي تستهدف في مشروعاتها الطبقة فوق المتوسطة. كما أن لديها محفظة أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 35 مليون متر مربع، منها أكثر من 20 مليون متر مربع موزّعة على مناطق مختلفة من مصر، وتتطلّب التطوير خلال 9 سنوات، كما قال.