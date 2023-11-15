إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية من الميناء إلى البحر المتوسط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح التي ترتب عليها ارتفاع أمواج البحر المتوسط، وأصبح غير ملائم لعمليات الصيد.

ووجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة الميناء بتوجيه الصيادين بعدم المغامرة والالتزام بالتعليمات.

وكانت بعض المناطق في محافظة كفر الشيخ قد تعرضت إلى سقوط أمطار غزيرة طوال الليل.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة بسرعة شفط المياه من الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس لتسهيل دخول وخروج التلاميذ لمدارسهم.