باحث: مصر تشهد طفرة اقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية



أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي وأحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا كبيرا رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة .

اشار " الشريف" في تصريحات خاصة لصدي البلد ، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية والتي من بينها مجموعة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، قد منحت مصر الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” وهو ما يؤكد الدولة علي الطريق الصحيح.

اشار الي أن مصر بإرادتها السياسية الواعية نجحت في القضاء علي فيروس سي منذ عامين وتخفيض قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس " ١٠٠ مليون صحة " والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل من منطلق وعي الدولة بأهمية قطاع الصحة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

اشار الي أن كافة الجهود المبذولة التي تعهدت بها الحكومة للقيادة السياسية بالعمل قدما الي رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال العمل والإنتاج وتشجيع التصدير خصوصا في القطاعات الواعدة وتقليل التوترات التي سببتها الأحداث الجيوسياسية الراهنة .