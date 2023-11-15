عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باحث: مصر تشهد طفرة اقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية

صدى البلد


أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي وأحد القيادات الشابة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورا كبيرا رغم التحديات العالمية والإقليمية الراهنة .
اشار " الشريف" في تصريحات خاصة لصدي البلد ، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية والتي من بينها مجموعة البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، قد منحت مصر الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي” وهو ما يؤكد الدولة علي الطريق الصحيح.
اشار الي أن مصر بإرادتها السياسية الواعية نجحت في القضاء علي فيروس سي منذ عامين وتخفيض قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس " ١٠٠ مليون صحة " والارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل من منطلق وعي الدولة بأهمية قطاع الصحة في تحقيق التنمية الاقتصادية. 
اشار الي أن كافة الجهود المبذولة التي تعهدت بها الحكومة للقيادة السياسية بالعمل قدما الي رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال العمل والإنتاج وتشجيع التصدير خصوصا في القطاعات الواعدة وتقليل التوترات التي سببتها الأحداث الجيوسياسية الراهنة .

الاستراتيجية الوطنية الإقتصاد المصرى البترول والثروة المعدنية الباحث الاقتصادي التحديات العالمية التمويل الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

ترشيحاتنا

موسكو: الجنائية الدولية لا تبالي بمصير أطفال غزة

وضع سقف للفئة الأولى.. الزمالك يعيد النظر في عقود جميع اللاعبين

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

حالة الطقس.. الداخلية توجه رسالة لقائدي المركبات على الطرق السريعة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

تشييع جثامين 7 شهداء برصاص الإحتلال في مخيم طولكرم بدولة فلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

علامات تكشف العدس الفاسد.. انتبه لها قبل الشراء

من بيتها المدمر| رسالة قوية من سيدة فلسطينية في غزة.. فيديو

برقم صادم.. سعر تيشيرت جورجينا يثير الجدل

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ