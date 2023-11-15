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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء القرعة العلنية للمرحلة الثالثة لتأجير 22 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري بسوهاج

صدى البلد

برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قامت محافظة سوهاج بإجراء القرعة العلنية لتأجير 22 محل تجاري بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثالثة والمخصصة لأنشطة "الأدوات الكهربائية وصيانتها، وبيع وصيانة المحمول، ومكتبة، ومستحضرات تجميل، وبيع وإصلاح أحذية، وحلواني، ومحمصة"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة كل من "اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط".

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محافظة سوهاج

يذكر أن السوق الحضري الجديد بمدينة ناصر، يعد إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمرحلتين الأولي والثانية بعدد 75 محل تجاري لأنشطة متنوعة.

وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.

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