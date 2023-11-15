وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام العمل بإدارة حدائق

قامت الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥ بتفقد انتظام سير العملية التعليمية بمدرستى الشهيد على طلعت الإبتدائيةو فاطمة الزهراء الثانوية بنات؛ وذلك في إطار توجيهات الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وكان فى استقبالها الأستاذ ناصر الجندى مدير عام الإدارة ومدير المدارس وخلال المتابعة بمدرسة الشهيد على طلعت الإبتدائيةاطمأنت إلى انتظام العملية التعليمية داخل الفصول ، وقد تابعت حصة لغة عربية ، تربية دينية ، رياضيات .

وتابعت قاعات رياض الأطفال، شهدت " وكيل المديرية " فاعليات مسابقة القرآن الكريم والإلقاء بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ،

وأعربت عن مدى إعجابها بأداء الطلاب لتلاوة القرآن الكريم والقاء الشعر وتقدمت بالشكر والتقدير للموجهين والمعلمين القائمين على المسابقة متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز .