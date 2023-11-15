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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الجلسة الختامية لقمة التجارة الإفريقية وإشادة بالتنظيم المصري

صدى البلد

انطلقت قبل قليل فعاليات الجلسة الختامية لفعاليات قمة التجارة الافريقية السنوية الثالثة 2023 IATF، والذي استضافته مصر في الفترة 9-15 نوفمبر الجاري،  بتنظيم من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكسيم بنك".

وشهدت فعاليات الجلسة الختامية توزيع جوائز علي ممثلي الوفود الأفريقية و القائمين داخل المعرض، حيث اختارت المنصة الإعلامية للمؤتمر نموذج دولة نيجيريا كأفضل مقر عرض داخل المعرض .

وأعلن جون لويس اكرا، الرئيس السابق ل  افريكسيم بنك  ورئيس اللجنة الاستشارية IATF، عن تسليم دولة الجزائر فعاليات تنظيم الموسم الرابع من المؤتمر في 2025.

وتحدث "أكرا" عن أهمية انطلاق المؤتمر في دعم التجارة البينية في إفريقيا ، مشيدا بدور السلطات المصرية في تيسير إجراءات انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض علي مدار الأيام الماضية .

و شهدت فعاليات الملتقي والمعرض مشاركة أكثر من 1750 عارض ومشاركة 180 دولة منها 45 دولة أفريقية و 16 دولة من خارج افريقيا  وتواجد 28 الف زائر .

وأوضحت أن  مديرة العلاقات العامة والمؤتمرات بإفريسكيم بنك، ،ان الهيئات المصرية ساعدت بقوة في دعم واستمرت عمل المؤتمر والمعرض خلال الأيام السبع السابقة ، معتبرة أن ذلك انعكس علي معدلات الابتكار والابداع داخل ذلك الحدث الإقليمي الهام .

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