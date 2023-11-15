انطلاق الجلسة الختامية لقمة التجارة الإفريقية وإشادة بالتنظيم المصري

انطلقت قبل قليل فعاليات الجلسة الختامية لفعاليات قمة التجارة الافريقية السنوية الثالثة 2023 IATF، والذي استضافته مصر في الفترة 9-15 نوفمبر الجاري، بتنظيم من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكسيم بنك".

وشهدت فعاليات الجلسة الختامية توزيع جوائز علي ممثلي الوفود الأفريقية و القائمين داخل المعرض، حيث اختارت المنصة الإعلامية للمؤتمر نموذج دولة نيجيريا كأفضل مقر عرض داخل المعرض .

وأعلن جون لويس اكرا، الرئيس السابق ل افريكسيم بنك ورئيس اللجنة الاستشارية IATF، عن تسليم دولة الجزائر فعاليات تنظيم الموسم الرابع من المؤتمر في 2025.

وتحدث "أكرا" عن أهمية انطلاق المؤتمر في دعم التجارة البينية في إفريقيا ، مشيدا بدور السلطات المصرية في تيسير إجراءات انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض علي مدار الأيام الماضية .

و شهدت فعاليات الملتقي والمعرض مشاركة أكثر من 1750 عارض ومشاركة 180 دولة منها 45 دولة أفريقية و 16 دولة من خارج افريقيا وتواجد 28 الف زائر .

وأوضحت أن مديرة العلاقات العامة والمؤتمرات بإفريسكيم بنك، ،ان الهيئات المصرية ساعدت بقوة في دعم واستمرت عمل المؤتمر والمعرض خلال الأيام السبع السابقة ، معتبرة أن ذلك انعكس علي معدلات الابتكار والابداع داخل ذلك الحدث الإقليمي الهام .