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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء فصول للمدارس الحقلية لرفع قدرات ذوي الإعاقات بالمنيا

صدى البلد

صرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء" بأن الصندوق يختص بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة، حيث تم توقيع عقد شراكة مع جمعية رؤية حياة والتي قامت بدورها بعمل بروتوكولات تعاون مع عدد 8 جمعيات قاعدية بمحافظة المنيا لتنفيذ فصول المدارس الحقلية الزراعية والتي تهدف رفع قدرات 200 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية من سن 12 إلي 45 عامًا علي مستوي 8 مراكز  بمحافظة المنيا ليكونوا مؤهلين للعمل والإنتاج.  
 
وأوضحت القباج أنه عند تناول أي قضية تخص الأشخاص ذوي الإعاقة لابد من إشراكهم فيها للتعرف على مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، للعمل على تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمامهم، وتحقيق المستهدف المطلوب في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم وتحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، منها تنمية الابتكار لديهم والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، حيث بدأ الصندوق بإجراء زيارات للتعرف علي الأشخاص المستهدفة من المشروع وجمع بيانات عنهم لعمل التقييم المبدئي قبل تنفيذ المشروع من خلال استشاري الإعاقة بالمشروع، كما تم عقد تدريبات لتوعية الأهالي بالمجتمعات الخمسة المنضمة للمشروع عن قانون الإعاقة والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توليد فكرة مشروع، وفكرة مشروع المدارس الحقلية وحضرها إجمالي عدد 188 مشاركًا، وعقد ورشة عمل مع الفريق الاستشاري لإعداد المنهج التدريبي للمدارس الحقلية، كما تم عمل زيارات ميدانية لعينة من المجتمعات التي سوف يعمل بها المشروع للتعرف علي الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المرشحين للانضمام للمشروع وتنفيذ لقاءات عدة للتوعية المجتمعية.
 
وأشارت القباج إلى أن الصندوق قام بتدريب 10 ميسرين وميسرات في عدد 5 مدارس كمرحلة أولي على المنهج التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ تدريب عن المدارس الحقلية "تعريفها ومراحلها ومبادئها والعناصر الأساسية لها وسماتها" وعناصر نجاح المدارس الحقلية والسجلات المطلوبة للمدارس للميسرين وغفير الارض بكل مجتمع، كما تم تنفيذ الأنشطة الزراعية والتأهيلية للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية ومن أهم الأنشطة التي نفذت في الجزء الزراعي تعريفهم بالأدوات الزراعية وكيفية استخدامها والتعرف على أنواع التربة وتجهيز الأرض وتنظيفها من الحشائش وكيفية حرث الأرض وري الزرع وزراعة بعض المحاصيل الزراعية ووضع السماد والتحليل البيئي وكيفية جني المحصول وتجفيف العنب وتحويله لزبيب وتجفيف التين وعمل المربي بمساعدة أولياء الأمور وتعليم كيفية تربية الطيور ومراحل نموها والتعريف بأنواع الأعلاف والفرق بينهم، التعريف بكمية المياه والغذاء حسب الحجم، مراحل النمو للطيور، الأمراض وكيفية التحصينات وفى الجزء التأهيلي تم تدريب الطلاب على مهارات رعاية الذات من حيث النظافة، وتجهيز وجبة بسيطة، والمهارات المعرفية من حيث معرفة فصول السنة وأيام الأسبوع وقراءة الساعة، والأرقام، ومعرفة اسمه كاملاً والعنوان، كما تم تدريبهم علي مهارات الحياة اليومية ومهارات التواصل من حيث التعبير والتحدث عن الخبرات اليومية والتواصل من خلال تعبير عن مشاعره، كما يتم عمل يوم رياضي لدمجهم مع أفراد المجتمع.

والجدير بالذكر انه جاري التحضير للمرحلة الثانية من خلال 3 مدارس في 3 مراكز بمحافظة المنيا ليصبح إجمالي عدد المدارس الحقلية 8 في 8 مراكز لخدمة 200 شخص من ذوي الإعاقة الذهنية ليتمكنوا من الحصول علي فرص كسب العيش.

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