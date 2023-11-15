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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل ذريع.. المعارضة الإسرائيلية تدعو إلى سحب الثقة من نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "يش عتيد" المعارض، يوآف سيجلوفيتس، اليوم الأربعاء، إلى تصويت على سحب الثقة من بنيامين نتنياهو في اليوم التالي للحرب، مما سيسمح بتشكيل حكومة دون الذهاب إلى مزيد من الانتخابات.

وقال عضو المعارضة الإسرائيلية بخسب صحيفة "معاريف": بشكل لا لبس فيه لا ينبغي أن يكون نتنياهو رئيسا للوزراء، هل ينبغي اتخاذ إجراءات سياسية لكي يحدث ذلك؟ إجابتي في الوقت الحالي هي لا. نحن في خضم حرب، ومهمتنا هي المراقبة والحفاظ على العين الساهرة الدائمة على الحكومة لأنها فشلت فشلا ذريعا".

وأشار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق إلى سلوك وزارة المالية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب، وقال "تسمع نقاشات حول أموال التحالف وترى وزراء لا يفعلون شيئا لمصلحة النضال. تبدأ تسمعهم يتحدثون في وسائل الإعلام بعد أن هربوا من وسائل الإعلام لبعض الوقت. لا يوجد شعور بأن ما هو أبعد من وزارة الدفاع وعدد محدود من الوزارات ومجلس الوزراء الحربي، لا تشعر أن الحكومة في حالة حرب، فهي ببساطة ليست هناك، وأعتقد أننا في وضع سيء للغاية حتى الآن، على الرغم من مرور شهر ونصف منذ بداية هذه الحرب".

وعن قرار حزبه بعدم الدخول في حكومة الطوارئ، قال: "كان من الصواب تغيير هيكلية الحكومة، لو تغيرت لكنا داخلها وكنا أيضا نتحمل مسؤولية الأمور"،.

وأكد سيجلوفيتس "بما أننا لسنا هناك، فنحن لسنا معارضة للدولة، نحن موجودون في كل مكان. "أحد الأشياء التي يجب علي القيام بها هو الوقوف، حتى لو لم يُسمع صوتي حتى النهاية، على سبيل المثال، ما يحدث في غرف الطوارئ ومع تراخيص الأسلحة. ما يحدث في هذه السياقات، التي تفتخر بها توزيع السلاح على المواطنين والشعار المجنون إسرائيل تسلح نفسها يدل أكثر من أي شيء آخر على عجز الحكومة". 

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