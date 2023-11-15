موبايل الغلابة.. أرخص موبايل Infinix في 2023

يعد أرخص موبايل لشركة إنفينيكس في مصر لعام 2023، وهو هاتف Infinix Smart 6. الهاتف يأتي بسعر 3450 جنيه مصري فقط، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بأسعار معقولة.

يأتي الهاتف بشاشة 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio A22، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتها 32 جيجابايت. كما يدعم الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تستمر لمدة يومين على الأقل بشحنة واحدة. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

يتوفر الهاتف الجديد في مصر باللونين الأزرق والأسود.

مواصفات هاتف Infinix Smart 6:

• الشاشة: 6.6 بوصة HD+

• المعالج: MediaTek Helio A22

• الذاكرة العشوائية: 2 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل

• البطارية: 5000 مللي أمبير في الساعة