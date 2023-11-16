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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حكيم بدرجة دبلوم صنايع.. القبض على منتخل صفة طبيب بتخصص نادر بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكتف الشاب النصاب منتحل صفة الطبيب رغم عدم تجاوزه في التعليم حصوله على دبلوم صنايع، إلا أنه حينما أعجبته لعبة انتحال صفة الطبيب ووصف العلاج للمرضى، اختار أصعب التخصصات الطبية وأندرها، وهو تخصص المخ والأعصاب الحساس، ودأب على انتحال صفة الطبيب ليحصل على الأموال من المرضى المساكين الذين لم يكتشفوا انهم يتم علاجهم على يد نصاب، إلا أن أكتشف أمره بواسطة رجال الأمن بمحافظة الشرقية. 

تفاصيل الواقعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لإنتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وإدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.. حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة ، وبحوزته (صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور" – مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

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