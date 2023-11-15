السفير السعودي لدي مصر يصل معبر رفح

وصل السفير السعودي لدي مصر السفير أسامة نقلي، اليوم الاربعاء، إلى معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة.

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أعلن، عن دعم المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا” للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة.

وتشمل هذه المرحلة عدة قطاعات تشمل الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ، والمياه، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصلت إلى مطار العريش الدولي الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، حاملة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.