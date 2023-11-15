وزير الصحة يعلن استعداد مصر لاستقبال أطفال مستشفي الشفاء المبتسرين

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، عن حقيقة نقل الاطفال المبسترين، من مستشفي الشفاء بقطاع غزة إلي مستشفيات القاهرة.

وقال عبدالغفار ، إن هناك تواصل وجاري للتنسيق مع الجانب الفلسطيني لنقل مايقرب من ٣٥ طفلا ممن في حاجة إلي حضانات ورعايات مركزة حيث سيتم نقلهم إلي مستشفيات متخصصة في هذا النوع من الرعاية، موضحا أنه لم يتم التوصل إلي القرار النهائي بشأن نقلهم من عدمه لكن هناك حالة استعداد قصوي من الوزارة وعلي رأسها هيئة الإسعاف للنقل الفوري حال اتخاذ القرار

وأوضح الوزير في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمعهد ناصر ، أن الدور المصري في دعم مرضي الأورام والمصابين في الأراضي المحتلة كبير للغاية ومصر لعبت دور مهم في ذلك دون مساعدة أي جهة خارجية حيث تم نقل وتوزيع مرضي الأورام علي المستشفيات المتخصصة.