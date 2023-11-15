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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترساناتنا ممتلئة.. حزب الله يرد على مزاعم شراء الأسلحة من أوكرانيا

حزب الله
حزب الله

قال نائب زعيم حزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم، إن حزب الله لم يشتري أي أسلحة في منطقة الصراع الأوكراني.

وقال قاسم ، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، عندما سئل عما إذا كان حزب الله قد اشترى أسلحة  من الجبهة الأوكرانية: "لسنا بحاجة للقيام بذلك، ترساناتنا ممتلئة وعلينا بناء احتياطيات جديدة".

وأضاف قاسم، أن تعمق الصراع يعتمد على الإجراءات الإسرائيلية، بينما حزب الله مستعد للدفاع عن نفسه وحماية قطاع غزة وحق الفلسطينيين في أرضهم.

وتابع نائب زعيم حزب الله: "إذا سألتني ما إذا كانت ستكون هناك حرب شاملة، سأقول لك أن الأمر يعتمد على ما سيحدث في قطاع غزة وعلى ما ستفعله إسرائيل، ولا نعرف ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الحرب"، مشيرا إلى أن حزب الله يمتلك القوة العسكرية والجنود لإلحاق خسائر فادحة بـ إسرائيل.

وأشار إلى أنه على النقيض من عام 2006، عندما وقع الصراع الأخير بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فإن الحزب كان أفضل تسليحا وتنظيما.

وشدد نائب زعيم حزب الله اللبناني، أنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تفكر مليا في تحركاتها.

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